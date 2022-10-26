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1 час назад

Чехия официально закрыла границы для российских туристов

TURIZM.RU

Меры по закрытию границ для россиян были одобрены правительством Чехии по предложению министра иностранных дел страны Яна Липавского. Министр заявил ранее в этом месяце, что запрет на въезд будет распространяться на всех граждан России, имеющих действительную шенгенскую визу, независимо от страны выдачи.

Чехия официально закрыла границы для российских туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Это означает, что Чехия будет отказывать во въезде не только россиянам, имеющим шенгенскую визу, выданную чешскими властями, но и тем, кому виза была выдана любым другим государством-членом Европейского союза. Кроме того, министр пояснил, что, помимо туристов, запрет на въезд будет также распространяться на тех, кто желает въехать в страну в спортивных или культурных целях.

Помимо Чехии, ряд других стран ЕС также полностью закрыли свои границы для граждан России. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Комментируя эти меры, министры иностранных дел стран Балтии и Польши заявили ранее в сентябре, что решение о введении запрета на въезд было принято на общих основаниях защиты внутренней безопасности, государственной политики и общей безопасности Шенгенской зоны.

С другой стороны, Бельгия, Нидерланды, Дания и Словакия только приостановили выдачу шенгенских виз для россиян, то есть некоторым категориям путешественников въезд в эти страны разрешен.

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