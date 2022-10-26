Чехия официально закрыла границы для российских туристов

Меры по закрытию границ для россиян были одобрены правительством Чехии по предложению министра иностранных дел страны Яна Липавского. Министр заявил ранее в этом месяце, что запрет на въезд будет распространяться на всех граждан России, имеющих действительную шенгенскую визу, независимо от страны выдачи.

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Это означает, что Чехия будет отказывать во въезде не только россиянам, имеющим шенгенскую визу, выданную чешскими властями, но и тем, кому виза была выдана любым другим государством-членом Европейского союза. Кроме того, министр пояснил, что, помимо туристов, запрет на въезд будет также распространяться на тех, кто желает въехать в страну в спортивных или культурных целях.

Помимо Чехии, ряд других стран ЕС также полностью закрыли свои границы для граждан России. Это Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша. Комментируя эти меры, министры иностранных дел стран Балтии и Польши заявили ранее в сентябре, что решение о введении запрета на въезд было принято на общих основаниях защиты внутренней безопасности, государственной политики и общей безопасности Шенгенской зоны.