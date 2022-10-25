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1 час назад

«Аэрофлот» и «Россия» озадачились поиском бортпроводников

TourDom

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» опубликовали вакансии на позицию бортпроводников с возможным первоначальным обучением. Соответствующие объявления размещены на официальных сайтах перевозчиков.

«Аэрофлот» и «Россия» озадачились поиском бортпроводников
Фото: TourDomTourDom

В частности, «Аэрофлот» предлагает стюардам заработную плату от 100 тыс. руб., до вычетов налогов. Сумма может быть увеличена в зависимости от налета часов. При этом соискатели могут пройти в авиакомпании профориентацию по специальности «бортпроводник» и получить необходимые документы.

От желающих вступить в ряды сотрудников национального перевозчика требуют как минимум полное среднее образование, хорошее здоровье и знание английского языка не ниже уровня Pre-Intermediate.

Отметим, что после введения в России частичной мобилизации в перечне требований появился и новый пункт: наличие документа воинского учета для военнообязанных лиц.

В свою очередь, «Россия» опубликовала аналогичные вакансии. Однако в них есть пара нюансов, которые характеризуют дальнейшую стратегию группы относительно работы с экипажем.

Так, срок обучения новых бортпроводников закончится к лету 2023 года. То есть новые кадры авиакомпаниям нужны именно к началу высокого туристического сезона. Кроме того, в «России» подчеркнули, что вакансии доступны и для мужчин. Очевидно, что нехватка бортпроводников объясняется и частичной мобилизацией. Бронь от призыва распространяется только на пилотов и инженеров, а не на стюардов.

«При этом особо отмечаем, что в нашу команду мы ждем не только девушек, но и молодых людей. Срок обучения групп закончится к началу весенне-летнего сезона 2023 года», – подчеркнули в пресс-службе «России».

Новости путешествий,Аэрофлот,
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