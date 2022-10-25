Названы 10 самых дешевых городов России для туристов

Сервис по планированию путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, где выгоднее всего туристы смогут отдохнуть в России до конца 2022 года. Об этом пишет "Газета.Ru".

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Так, на первом месте оказался город Сочи, где стоимость номера в трехзвездочной гостинице начинается от тысячи рублей в сутки. Вторую строчку заняла Пермь. В этом городе трехзвездочный отель обойдется от 1100 рублей за ночь. Проживание в Красноярске стоит от 1300 рублей за номер в сутки.

Кроме этого, в топ-10 вошли такие города, как Санкт-Петербург, где отель категории три звезды можно забронировать за 1350 рублей за ночь, Самара и Нижний Новгород — от 1400 и 1450 рублей соответственно. А также Воронеж и Казань от 1500 и 1550 рублей и Уфа и Москва — от 1600 и 1660 рублей.