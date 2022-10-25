Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
1 час назад

Названы 10 самых дешевых городов России для туристов

Мария Иглина

Сервис по планированию путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, где выгоднее всего туристы смогут отдохнуть в России до конца 2022 года. Об этом пишет "Газета.Ru".

Названы 10 самых дешевых городов России для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, на первом месте оказался город Сочи, где стоимость номера в трехзвездочной гостинице начинается от тысячи рублей в сутки. Вторую строчку заняла Пермь. В этом городе трехзвездочный отель обойдется от 1100 рублей за ночь. Проживание в Красноярске стоит от 1300 рублей за номер в сутки.

Россияне назвали места, где мечтают отдохнуть

Кроме этого, в топ-10 вошли такие города, как Санкт-Петербург, где отель категории три звезды можно забронировать за 1350 рублей за ночь, Самара и Нижний Новгород — от 1400 и 1450 рублей соответственно. А также Воронеж и Казань от 1500 и 1550 рублей и Уфа и Москва — от 1600 и 1660 рублей.

Ранее были перечислены самые популярные направления на ноябрьские праздники.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители