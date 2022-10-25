Туристов предупредили о катастрофических наводнениях на Бали

В ближайшее время на территории острова Бали возможны катастрофические наводнения. Об этом в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) местных властей предупредили в Национальном метеорологическом агентстве Индонезии, передает Antara.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Глава агентства Абдул Мухари отметил, что сейчас излюбленный у туристов курорт особенно уязвим из-за «неумолимого» сокращения его прибрежных буферных зон.

«Последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным», — добавил он.