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36 минут назад

Туристов предупредили о катастрофических наводнениях на Бали

Lenta.ru

В ближайшее время на территории острова Бали возможны катастрофические наводнения. Об этом в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) местных властей предупредили в Национальном метеорологическом агентстве Индонезии, передает Antara.

Туристов предупредили о катастрофических наводнениях на Бали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава агентства Абдул Мухари отметил, что сейчас излюбленный у туристов курорт особенно уязвим из-за «неумолимого» сокращения его прибрежных буферных зон.

«Последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным», — добавил он.

Более того, по мнению метеорологов, местные власти должны осознавать возможность возникновения подобных стихийных бедствий и быть готовыми к ним, поскольку уже в середине ноября на Бали состоится саммит «Большой двадцатки».

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