Названы самые дешевые отели ноября

Наиболее выгодным вариантом является номер в Сочи, стоимость которого начинается примерно от 1000 рублей в сутки.

Фото: Inc-News Inc-News

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на онлайн-планировании и бронировании путешествий, подсчитала, где в России можно забронировать недорогое жилье до конца ноября.

Анализ основывался на поиске отелей категории три звезды в поисковой системе компании.

В ходе анализа имеющихся гостиниц выяснилось, что наиболее выгодным вариантом является номер в Сочи, стоимость которого в этом курортном городе начинается примерно от 1000 рублей в сутки, пишет издание "Газета.ру".

Далее идет Пермь, предлагающая трехзвездочную гостиницу с ценами от 1100 рублей за ночь, за ней следует Красноярск, предлагающий размещение от 1300 рублей за номер в сутки.