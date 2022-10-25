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1 час назад

Названы самые дешевые отели ноября

Inc-Newsиещё 1

Наиболее выгодным вариантом является номер в Сочи, стоимость которого начинается примерно от 1000 рублей в сутки.

Названы самые дешевые отели ноября
Фото: Inc-NewsInc-News

Компания OneTwoTrip, специализирующаяся на онлайн-планировании и бронировании путешествий, подсчитала, где в России можно забронировать недорогое жилье до конца ноября.

Анализ основывался на поиске отелей категории три звезды в поисковой системе компании.

В ходе анализа имеющихся гостиниц выяснилось, что наиболее выгодным вариантом является номер в Сочи, стоимость которого в этом курортном городе начинается примерно от 1000 рублей в сутки, пишет издание "Газета.ру".

Далее идет Пермь, предлагающая трехзвездочную гостиницу с ценами от 1100 рублей за ночь, за ней следует Красноярск, предлагающий размещение от 1300 рублей за номер в сутки.

В Санкт-Петербурге можно найти трехзвездочную гостиницу примерно за 1350 рублей за ночь, четырехзвездочную гостиницу в Самаре примерно за 1400 рублей, четырехзвездочную гостиницу в Нижнем Новгороде примерно за 1450 рублей. Ночь в Воронеже или Казани стартует от 1500 и 1550. Замыкает топ-10 дешевых городов для проживания Уфа (от 1600 руб.) и Москва (от 1650 руб.).

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