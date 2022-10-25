Россияне бросились бронировать туры на Новый год

Ещё ноябрьские праздники не прошли, а россияне уже бросились бронировать туры на Новый год. Наверное, это правильный подход, а то потом либо ничего не останется, либо цены будут безумными.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что сейчас продажи туров по России на новогодние праздники на 25–30% больше, чем в 2021 году. Оно и понятно, ехать-то особо больше некуда. Россияне сейчас выбирают курорты Краснодарского края, Подмосковья и Кавминводы, рассказал специалист «Коммерсанту».

Бронирование в горнолыжном кластере Сочи увеличилось на 40% к 2021 году. Наверное, российские курорты сейчас должны задрать цены, раз за границу особо не съездишь? А нет. Пока этого не происходит. Эксперт заявил, что стоимость отелей выросла всего на 9–10% год к году — то есть всё в рамках инфляции.

«Сокращение возможностей для перелётов и рост их стоимости привели к перераспределению спроса», — объяснил Ромашкин.

В сервисе «Слетать.ру» рассказали, что туры по России на Новый год сейчас формируют 34% продаж. В 2021 году этот показатель был на уровне 21%. При этом средний чек упал на 11,3%, до 34 900 рублей. Россияне вошли в режим экономии и не хотят много тратить на путешествия.