В Тюменской области продают туркомплекс «Абалак»

В Тюменской области известный туристический комплекс «Абалак» в одноименном селе выставлен на продажу. Лот появился в интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Продается туркомплекс «Абалак», находящийся в 20 километрах от города Тобольска, на высоком берегу реки Иртыш. Общая площадь помещений – 1294,5 кв. м. Стоимость – 40 млн рублей», – говорится в объявлении.

В туристический комплекс входят земля площадью 67 824 квадратных метров, ресторан «Белая сова» на 80 мест, гостиница на 50 мест, баня, горнолыжный склон с подъемником (300 метров) и парковка. Кроме того, в комплексе есть газ, водоснабжение, автономные инженерные коммуникации.

Туркомплекс находится рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем. «Абалак» представляет из себя деревянную крепость, реконструкцию сибирского острога XVII века.