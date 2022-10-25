В Тюменской области продают туркомплекс «Абалак»

В Тюменской области известный туристический комплекс «Абалак» в одноименном селе выставлен на продажу. Лот появился в интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито».
«Продается туркомплекс «Абалак», находящийся в 20 километрах от города Тобольска, на высоком берегу реки Иртыш. Общая площадь помещений – 1294,5 кв. м. Стоимость – 40 млн рублей», – говорится в объявлении.
В туристический комплекс входят земля площадью 67 824 квадратных метров, ресторан «Белая сова» на 80 мест, гостиница на 50 мест, баня, горнолыжный склон с подъемником (300 метров) и парковка. Кроме того, в комплексе есть газ, водоснабжение, автономные инженерные коммуникации.
Туркомплекс находится рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем. «Абалак» представляет из себя деревянную крепость, реконструкцию сибирского острога XVII века.
По данным продавца, крепость ежегодно принимает более 100 тысяч туристов. Главным событийным мероприятием туркомплекса является фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле».