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24 минуты назад

Анонсирован рост цен на новогодний отдых за рубежом на 20%

ТАСС

Стоимость новогоднего отдыха за рубежом вырастет традиционно в пределах 20% по сравнению с периодом до праздников. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Анонсирован рост цен на новогодний отдых за рубежом на 20%
Фото: unsplashunsplash

"Традиционно цены на новогодний период вырастают процентов на 20. Примерно такое мы и видим. При этом есть исключение - Таиланд подешевел по сравнению с прошлым годом, так как тогда была очень дорогая перевозка. Сейчас он подешевел в пределах 10%", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что в случае активизации бронирований цены на новогодний отдых могут вырасти. Что касается путешествий внутри России, то стоимость туров "пока держится" в пределах нормы для этого периода. Если ажиотажного спроса на отдых в РФ не будет, то цены на новогодние туры будут снижаться.

По ее словам, среди зарубежных направлений по спросу на новогодние праздники лидируют ОАЭ, Египет и Таиланд, среди внутрироссийских - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Карелия и Вологда. При этом глава АТОР подчеркнула, что пока в тройку лидеров не входит Турция, но в этом отношении все еще может поменяться.

"Ее можно забронировать в последний момент, а сейчас уходит все самое дорогое и дефицитное <...> Она в тройку войдет, но чуть позже", - резюмировала эксперт.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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