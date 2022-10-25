Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
22 минуты назад

Эксперты назвали стоимость путевок в Африку на Новый год

runews24.ru

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год.

Эксперты назвали стоимость путевок в Африку на Новый год
Фото: runews24.rurunews24.ru

«В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР», — отметили в АТОР.

Аналитики ассоциации посчитали, что недельный отдых в африканских странах можно провести за те деньги, что и в 5-звездочном турецком отеле в пик сезона.

По подсчетам туроператоров, сафари в Кении будет стоить 114 тысяч рублей с человека, тур по пляжам Занзибара с проживанием в 3-звездочном отеле обойдется гражданам РФ в 13300 рублей, а путешествие по Южно-Африканской Республике, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Однако билеты на самолет оплачиваются отдельно.

Полететь из Москвы можно на рейсах эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, катарской Qatar Airways, эмиратских Emirates и flydubai, а также египетской EgyptAir. Цены на перелет на другой континент начинаются от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону.

Эксперты АТОР рекомендуют покупать путевки в октябре, так как это значительно сэкономит средства на отдых. После они спрогнозировали рост стоимости туров до 100% от нынешнего уровня.

Новости путешествий,EgyptAir,Emirates,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители