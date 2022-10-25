Эксперты назвали стоимость путевок в Африку на Новый год

Эксперты подсчитали, в какую сумму обойдется отдых в странах Африки на Новый год.
«В этом году туристический спрос на африканские страны постепенно растет. Среди наиболее популярных — Танзания (включая остров Занзибар), Кения и ЮАР», — отметили в АТОР.
Аналитики ассоциации посчитали, что недельный отдых в африканских странах можно провести за те деньги, что и в 5-звездочном турецком отеле в пик сезона.
По подсчетам туроператоров, сафари в Кении будет стоить 114 тысяч рублей с человека, тур по пляжам Занзибара с проживанием в 3-звездочном отеле обойдется гражданам РФ в 13300 рублей, а путешествие по Южно-Африканской Республике, Замбии и Ботсване — от 165 тысяч. Однако билеты на самолет оплачиваются отдельно.
Полететь из Москвы можно на рейсах эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, катарской Qatar Airways, эмиратских Emirates и flydubai, а также египетской EgyptAir. Цены на перелет на другой континент начинаются от 80 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Эксперты АТОР рекомендуют покупать путевки в октябре, так как это значительно сэкономит средства на отдых. После они спрогнозировали рост стоимости туров до 100% от нынешнего уровня.