Как прошел турсезон в Геленджике: только цифры и факты

Подведены итоги туристического сезона 2022 года, который для юга России прошел в режиме запрета полетов гражданских самолетов. Несмотря на пессимистичные прогнозы, отсутствие авиасообщения не сказалось на показателях курортов. «ФедералПресс» приводит официальные данные о туристическом сезоне в Геленджике.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Всего с начала года (на 1 октября) курорт принял 3 миллиона 462 тысячи человек, причем 2 миллиона 930 тысяч человек в курортный сезон 2022 года. Из них 674 тысячи приехали сюда на экскурсию или пребывали на территории курорта сутки или менее. Уровень турпотока вырос практически на 3 % по сравнению с 2021 годом, несмотря на ограничения полетов в южные аэропорты России. Транспортные схемы железнодорожного и автомобильного сообщения были усовершенствованы, что позволило не снизить уровень туристического потока по сравнению с 2021 годом. Средняя заполняемость средств размещения в течение курортного сезона составила 82 %.

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В пик сезона на курорте пребывало 102 тысячи гостей. Гостей принимали 367 классифицированных средств размещения. Это 5 объектов высшей категории «5 звезд», 19 объектов «4 звезды», 84 трехзведочных объекта, а также 259 объектов, имеющих категорию 1–2 звезды или «без звезд». Всего в организованном секторе с 1 января 2022 года отдохнули порядка 900 тысяч туристов, практически все классифицированные объекты функционируют в круглогодичном режиме.

Даже в октябре заполняемость санаторно-курортных предприятий держится на уровне 80 %. Более 2500 средств размещения функционировали в сезон 2022 года в качестве малых отелей и гостиниц, гостевых домов, индивидуальных средств размещения. Их гостями стали порядка 1 миллиона 900 тысяч человек. Большая часть этих объектов функционирует с июня по сентябрь. Пляжный отдых на период купального сезона обеспечивали 68 пляжных территорий, это на две территории больше, чем в 2021 году.

Детский отдых был организован 17 предприятиями отдыха и оздоровления детей. Единовременно лагеря принимали 6900 детей, после отмены ограничений заполняемость детских предприятий составляла практически 100 %. По итогам летнего курортного сезона на курорте отдохнуло 26 928 детей, это на 37 % больше, чем в 2021 году. Также детей круглогодично принимают два специализированных детских санатория, с 1 января 2022 года пройти санаторно-курортное лечение по основному заболеванию смогли порядка 3,5 тысяч ребят до 17 лет.