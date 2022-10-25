Россиянка назвала обязательные к покупке вещи в Турции

«Совершенно неважно в какое время года вы отдыхаете в Турции. Здесь всегда есть сезонный фрукт, который продают на всех рынках и в магазинах города. Сейчас спелые, сочные и очень вкусные инжир, персики и драконий фрукт (питайя — прим. «Ленты.ру»), поэтому ем их практически каждый день. В России таких точно не найти, поэтому планирую взять с собой в качестве гостинца», — заявила блогерша.