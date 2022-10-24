Жительница Британии рассказала об испорченном соотечественниками отдыхе на Кипре

Турагент разместил их в отеле «все включено» на курорте Айя-Напу. Туристок предупредили о шумных соседях, но такого жительницу Соединенного королевства не ожидали.

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Первые неприятности начались уже в момент заселения. Гостьям пришлось самим нести тяжелые чемоданы до номера. Персонал не проявил участия к путешественницам.

Затем барышни были шокированы компанией соотечественников у бассейна, которые дурманили себя веселящим газом в присутствии детей.

Но настоящим испытанием для британок стала хулиганская выходка соседей.

Мужчины утром вышли на балкон, и стали будить окружающих громкими призывами к массовой драки. При этом они угрожали будущим противникам выколоть глаз вилкой и порезать всех. Желающих сразиться дебоширы пригласили подняться к ним. Но почему-то назвали номер апартаментов двух британок.

Женщины чудом избежали неприятностей и гладили ситуацию, когда к ним стали ломиться разгневанные туристы.

Примечательно, что администрация отеля никак не отреагировала на ситуацию.

Ранее сообщалось, что во всем мире не жалуют британских туристов.