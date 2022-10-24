Жительница Британии рассказала об испорченном соотечественниками отдыхе на Кипре

Турагент разместил их в отеле «все включено» на курорте Айя-Напу. Туристок предупредили о шумных соседях, но такого жительницу Соединенного королевства не ожидали.
Первые неприятности начались уже в момент заселения. Гостьям пришлось самим нести тяжелые чемоданы до номера. Персонал не проявил участия к путешественницам.
Затем барышни были шокированы компанией соотечественников у бассейна, которые дурманили себя веселящим газом в присутствии детей.
Но настоящим испытанием для британок стала хулиганская выходка соседей.
Мужчины утром вышли на балкон, и стали будить окружающих громкими призывами к массовой драки. При этом они угрожали будущим противникам выколоть глаз вилкой и порезать всех. Желающих сразиться дебоширы пригласили подняться к ним. Но почему-то назвали номер апартаментов двух британок.
Женщины чудом избежали неприятностей и гладили ситуацию, когда к ним стали ломиться разгневанные туристы.
Примечательно, что администрация отеля никак не отреагировала на ситуацию.
Ранее сообщалось, что во всем мире не жалуют британских туристов.
Также стало известно, что британский педофил отправился на отдых в Грецию не дожидаясь приговора.