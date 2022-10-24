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3 часа назад

Чтобы отпуск удался: исследователи назвали идеальное время для вылета самолёта

Ferra.ru

Эксперты объяснили, почему никогда не следует бронировать билеты на рейсы, вылетающие после 15:00.

Чтобы отпуск удался: исследователи назвали идеальное время для вылета самолёта
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование, проведенное сайтом Expedia, показало, что более поздние рейсы часто являются наиболее проблематичными. Рейсы со временем вылета после 15:00 имеют самые высокие шансы быть отменёнными — в среднем на 50%.

Аналитики, опираясь на данные, говорят, что лучшее время для полёта — позднее утро между 11:00 и 12:00. Наихудшее же время — с 18:00 до 18:59.

Исследование Expedia также показало, что день, когда путешественники бронируют билеты, может существенно повлиять на их цену. Оказывается, те, кто бронирует билеты по воскресеньям, а не по пятницам, экономят в среднем около 20% на внутренних рейсах. Что касается международных рейсов, то экономия составляет в среднем 10%.

Помимо этого, исторически сложилось так, что март является самым надёжным месяцем для путешествий с самой короткой средней продолжительностью задержек.

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