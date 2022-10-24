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1 час назад

Пассажир бизнес-класса запретил стюардессам смотреть на него и сорвал рейс

Lenta.ru

Пассажир бизнес-класса запретил бортпроводникам смотреть на него девять часов полета и сорвал вылет рейса агрессивным и неуважительным поведением. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажир бизнес-класса запретил стюардессам смотреть на него и сорвал рейс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летний Даниэле Де Матос (Daniele De Matos) собирался лететь рейсом авиакомпании Hawaiian Airlines из Сиднея на Гавайи. По ошибке стюардесс, мужчину сначала посадили в эконом-класс вместо бизнеса, что спровоцировало шквал оскорблений от Де Матос в адрес бортпроводников. После пассажир успокоился, но ненадолго.

Одной из стюардесс пришлось на время забрать у Де Матос алкогольный напиток, так как лайнер готовился к взлету. Во время демонстрации правил безопасности в полете, пассажир начал смотреть на обидевшего его сотрудника «сверху вниз», чем напугал сотрудника авиакомпании. После мужчина запретил бортпроводникам обращаться к нему в течение всего рейса — члены экипажа посчитали такое поведение недопустимым и представляющим угрозу.

Капитан воздушного судна вернул борт к терминалу, где Де Матос сняли с рейса. Мужчина признал себя виновным в оскорбительном и хулиганском поведении, с него взыскали штраф в размере 600 долларов (36,7 тысячи рублей).

Ранее в октябре стало известно о сотруднике досмотра столичного аэропорта Шереметьево, который наживался на пассажирах незаконным способом. Так, за деньги он пропускал людей с бутылками воды и другими жидкостями недопустимого объема.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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