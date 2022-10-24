Пассажир бизнес-класса запретил стюардессам смотреть на него и сорвал рейс

Пассажир бизнес-класса запретил бортпроводникам смотреть на него девять часов полета и сорвал вылет рейса агрессивным и неуважительным поведением. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летний Даниэле Де Матос (Daniele De Matos) собирался лететь рейсом авиакомпании Hawaiian Airlines из Сиднея на Гавайи. По ошибке стюардесс, мужчину сначала посадили в эконом-класс вместо бизнеса, что спровоцировало шквал оскорблений от Де Матос в адрес бортпроводников. После пассажир успокоился, но ненадолго.

Одной из стюардесс пришлось на время забрать у Де Матос алкогольный напиток, так как лайнер готовился к взлету. Во время демонстрации правил безопасности в полете, пассажир начал смотреть на обидевшего его сотрудника «сверху вниз», чем напугал сотрудника авиакомпании. После мужчина запретил бортпроводникам обращаться к нему в течение всего рейса — члены экипажа посчитали такое поведение недопустимым и представляющим угрозу.

Капитан воздушного судна вернул борт к терминалу, где Де Матос сняли с рейса. Мужчина признал себя виновным в оскорбительном и хулиганском поведении, с него взыскали штраф в размере 600 долларов (36,7 тысячи рублей).