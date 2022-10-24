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1 час назад

Россиянам предложили необычные доступные направления для отдыха на Новый год

Lenta.ru

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предложили провести Новый год в Африке по доступным ценам. Необычные направления для отдыха опубликованы на сайте организации.

Россиянам предложили необычные доступные направления для отдыха на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным туроператоров, наибольшей популярностью у россиян пользуются Танзания, Кения и ЮАР.

«Новый год — традиционный пик повышенного спроса на туры в Африку, — отметили в аналитики. — Что бы туристы ни выбрали — отдых на Индийском океане, сафари с дикими животными, экскурсионные туры по необычным местам — это станет захватывающим времяпрепровождением на каникулах».

Так, наиболее выгодно провести зимние праздники можно в Танзании: семидневный отпуск на Занзибаре с размещением в отеле категории три звезды на человека обойдется от 13,3 тысячи рублей, в четырехзвездочной гостинице — от 22,7 тысячи, в пятизвездочной — от 30,5 тысячи без учета дороги.

Недельные туры в Кению стоят дороже — от 114,2 тысячи рублей с человека. В сумму входят проживание и сафари с русскоговорящим гидом в национальных заповедниках Самбуру и Масаи Мара. За путевку в Южную Африку с посещением Кейптауна, Винных Долин и Йоханнесбурга путешественникам придется заплатить от 143,9 тысячи рублей на одного без авиаперелета.

Также туроператоры предлагают комбинированные туры в Кению и Танзанию — путевки стартуют от 245 тысяч рублей на одного. В цену входят проживание и сафари с англоговорящим гидом. Маршрут поездки — города Найроби и Исебания, озеро Накуру, заповедники Нгоронгоро и Масаи Мара, а также национальный парк Серенгети.

Ранее стало известно, что Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. По словам спикера нацсобрания парламента Джейкоба Муденда, власти страны в настоящее время прорабатывают этот вопрос.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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