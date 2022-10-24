Очередная азиатская страна захотела возобновить прямые рейсы с Россией

Очередная азиатская страна, Малайзия, захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией. О возможности запуска рейсов «Интерфаксу» рассказал временный поверенный в делах малазийского посольства в РФ Джохан Арифф Бин Абдул Разак.

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Дипломат заявил, что тема возобновления прямого авиасообщения между странами давно обсуждается. Однако запуску рейсов препятствует сложная геополитическая ситуация и санкции Запада, наложенные на российские авиакомпании.

Между тем представитель посольства указал, что это «больше вопрос не правительственный, а вопрос сотрудничества авиакомпаний». Он отметил, что в настоящее время страны договариваются, чей авиаперевозчик первым начнет летать на направлении — российский или малайзийский.

Более того, по словам дипломата, при положительном решении прямые рейсы в Малайзию будут запущены сначала из Москвы, а затем из Екатеринбурга.

В свою очередь, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что для начала сторонам нужно определить объемы перевозок и экономическую целесообразность подобных рейсов. «Вполне возможно, что нам целесообразно привлечь наших малазийских партнеров для организации этого авиасообщения», — добавил он.