Главный горнолыжный курорт России объявил дату начала зимнего сезона

Старт зимнего сезона 2022-2023 годов горнолыжного курорта "Роза Хутор" запланирован на 23 декабря. При этом точная дата будет зависеть от снежного покрова. Об этом сообщается на сайте комплекса.

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В пресс-службе комплекса "Роза Хутор" напомнили также, что некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга будут расширены в новом сезоне.

Курорт предложит туристам всю необходимую горнолыжную инфраструктуру, 105 километров трасс, обслуживаемых 32 подъемниками. Это самая большая зона катания в стране.

52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, учебные склонности, два сноупарка будут подготовлены для любителей сноубордов и горных лыж