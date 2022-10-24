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1 час назад

Главный горнолыжный курорт России объявил дату начала зимнего сезона

Диана Товсепова

Старт зимнего сезона 2022-2023 годов горнолыжного курорта "Роза Хутор" запланирован на 23 декабря. При этом точная дата будет зависеть от снежного покрова. Об этом сообщается на сайте комплекса.

Главный горнолыжный курорт России объявил дату начала зимнего сезона
Фото: PxherePxhere

В пресс-службе комплекса "Роза Хутор" напомнили также, что некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга будут расширены в новом сезоне.

Курорт предложит туристам всю необходимую горнолыжную инфраструктуру, 105 километров трасс, обслуживаемых 32 подъемниками. Это самая большая зона катания в стране.

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52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, учебные склонности, два сноупарка будут подготовлены для любителей сноубордов и горных лыж

Ранее мы писали о том, что в сочи на горные курорты начали продавать единые билеты.

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