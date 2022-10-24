Сотни россиян остались без багажа стараниями иностранной авиакомпании

Отпуск россиян, решивших воспользоваться услугами турецкой авиакомпании Turkish Airlines, оказался испорченным в своём финале: перевозчик умудрился потерять багаж сразу нескольких сотен пассажиров. В частности, без багажа остались все пассажиры рейса TK 3150, прилетевшего ночью на 24 октября из Антальи. По словам очевидцев, расстроенным туристам пришлось отстоять в многочасовой очереди в Домодедово, чтобы написать заявление на розыск вещей.
«Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе» — рассказала порталу TourDom одна из пассажирок.
По словам сотрудника Turkish Airlines, крайний в этой ситуации — туроператор: он и должен решать проблему непосредственно в Турции.
Путешественница рассказала, что с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании (судя по онлайн-табло аэропорта — рейсы TK 3146 и TK 3150) — но также без багажа. Всего в очереди на заявление о поиске вещей стояли более 600 человек. Многим туристам обещали предоставить информацию о потерянных вещах в течение ближайших пары дней. Как отметил портал TourDom, путешественникам по прилёте в столицу пришлось мёрзнуть, так как многие сдали верхнюю одежду в багажное отделение.
«Причину необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения чемоданов в аэропорту, оформляют все необходимые документы для их доставки по месту пребывания», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Это уже не первый случай, когда клиенты Turkish Airlines сталкиваются с потерей вещей. Две недели назад, 14 октября, без багажа прилетели сразу три рейса. Тогда туристам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более десяти часов. Аналогичный случай произошёл 23 октября.
Кстати, многие опытные туристы, опасающиеся потери багажа, кладут в свои чемоданы и сумки специальные маячки Apple AirTag, отслеживающие их местоположение. Но некоторые авиакомпании — например, немецкая Lufthansa — такую практику пресекают. Причина запрета — невозможность перевести трекер в авиарежим (ну, или иначе от его использования пропадёт всякий смысл). А перевозить включённые гаджеты по правилам Международной организации гражданской авиации нельзя. Но многие клиенты уверены, что авиакомпания решила забанить датчики, чтобы сохранить лицо — в социальных сетях пассажиры часто ругались на перевозчика из-за того, что тот терял их сумки, а потом отказывался отвечать на звонки, пока его работники миллион лет искали пропажу. Судя по участившимся случаям потери багажа Turkish Airlines, турецкий перевозчик может воспользоваться опытом немецких коллег.