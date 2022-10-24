Сотни россиян остались без багажа стараниями иностранной авиакомпании

Отпуск россиян, решивших воспользоваться услугами турецкой авиакомпании Turkish Airlines, оказался испорченным в своём финале: перевозчик умудрился потерять багаж сразу нескольких сотен пассажиров. В частности, без багажа остались все пассажиры рейса TK 3150, прилетевшего ночью на 24 октября из Антальи. По словам очевидцев, расстроенным туристам пришлось отстоять в многочасовой очереди в Домодедово, чтобы написать заявление на розыск вещей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе» — рассказала порталу TourDom одна из пассажирок.

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По словам сотрудника Turkish Airlines, крайний в этой ситуации — туроператор: он и должен решать проблему непосредственно в Турции.

Путешественница рассказала, что с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании (судя по онлайн-табло аэропорта — рейсы TK 3146 и TK 3150) — но также без багажа. Всего в очереди на заявление о поиске вещей стояли более 600 человек. Многим туристам обещали предоставить информацию о потерянных вещах в течение ближайших пары дней. Как отметил портал TourDom, путешественникам по прилёте в столицу пришлось мёрзнуть, так как многие сдали верхнюю одежду в багажное отделение.

«Причину необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения чемоданов в аэропорту, оформляют все необходимые документы для их доставки по месту пребывания», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Это уже не первый случай, когда клиенты Turkish Airlines сталкиваются с потерей вещей. Две недели назад, 14 октября, без багажа прилетели сразу три рейса. Тогда туристам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более десяти часов. Аналогичный случай произошёл 23 октября.