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1 час назад

Россия и Малайзия обсуждают прямое авиасообщение

TourDom

Власти России и Малайзии предметно обсуждают открытие прямого авиасообщения между странами. Об этом журналистам рассказал временный поверенный в делах посольства королевства в РФ Джохан Арифф бин Абдул Разак.

Россия и Малайзия обсуждают прямое авиасообщение
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, эта тема была поднята достаточно давно на межгосударственном уровне и до сих пор прорабатывается. Однако договориться о запуске рейсов мешает сложная геополитическая ситуация и западные санкции, наложенные на российские авиакомпании.

«Очень сложный вопрос. Но мы, конечно же, очень ждем, когда прямое авиасообщение можно будет возобновить», – пояснил эксперт в рамках своего выступления на форуме в столице Урала.

Он также добавил, что сейчас страны договариваются, чья авиакомпания первой начнет летать на направлении – малайзийская или российская. Это достаточно тонкий момент, так как необходимо будет понять, ждать ли каких-либо новых ограничений со стороны Запада после открытия авиасообщения между Россией и Малайзией.

В частности, «Аэрофлот» после возобновления рейсов на Шри-Ланку столкнулся с тем, что один из его бортов был арестован в аэропорту Коломбо по требованию иностранного лизингодателя. Для решения вопроса пришлось подключиться даже правительству республики.

Впрочем, в Малайзии надеются, что обойдется без подобных эксцессов. В первую очередь планируется поставить рейсы между Москвой и Куала-Лумпуром, а затем организовать полетные программы и из Екатеринбурга.

Новости путешествий,Абдул Разак,Аэрофлот,
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