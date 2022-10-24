В Анапе открылся аэропорт, но только для экскурсий

В аэропорту Анапы начали продавать билеты на экскурсии. Можно пройти досмотр и побывать в кабине у пилота. Так воздушная гавань использует время вынужденного простая из-за СВО.
«Полное погружение в атмосферу: предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку», – сообщили часть программы в пресс-службе аэропорта.
Экскурсия стоит 1500 рублей, в нее включено питание на борту и проход в кабину пилота. Также предлагается воспользоваться автобусом из Краснодара до Анапы по тарифу 900 рублей.
Участниками экскурсии могут стать только лица от 6 лет, нужна предварительная запись. Южные воздушные гавани закрылись все, кроме аэропорта Сочи, в связи со спецоперацией.