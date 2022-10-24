В Анапе открылся аэропорт, но только для экскурсий

В аэропорту Анапы начали продавать билеты на экскурсии. Можно пройти досмотр и побывать в кабине у пилота. Так воздушная гавань использует время вынужденного простая из-за СВО.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Полное погружение в атмосферу: предполетный досмотр, регистрация на борт, получение посадочных билетов, выход на посадку», – сообщили часть программы в пресс-службе аэропорта.

Экскурсия стоит 1500 рублей, в нее включено питание на борту и проход в кабину пилота. Также предлагается воспользоваться автобусом из Краснодара до Анапы по тарифу 900 рублей.