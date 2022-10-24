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2 часа назад

ВЦИОМ: большинство жителей России мечтают об отпуске на Байкале

Мария Каткова

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) провел опрос среди россиян и выяснил, где они мечтают провести свой отпуск. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте центра.

Россияне назвали места, где мечтают отдохнуть
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, наиболее желанным отправлением для отпуска оказался Байкал. На озеро хотели бы попасть 29% опрошенных россиян. Предыдущие опросы ВЦИОМа показали, что многие люди считают Байкал одним из символов России.

На втором месте оказался Крым. Туда мечтает попасть 21% россиян. На третьем месте оказался Санкт-Петербург. Его как место для желаемого отпуска выбрали 15% опрошенных.

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В пятерку желанных мест для отдыха также вошли Сочи и Карелия. Гораздо меньше голосов у Дальнего Востока, Калининграда, Краснодарского и Алтайского края.

Ранее сообщалось, что "Победа" запустит рейсы в Турцию.

Новости путешествий,ВЦИОМ,
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