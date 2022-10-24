В Карачаево-Черкесии появится электронный путеводитель по турмаршрутам

В Карачаево-Черкесии работают над созданием электронного путеводителя, включающего 70 туристических маршрутов. Он может появиться до конца этого года.
Цифровой путеводитель объединит 70 туристических маршрутов с самыми популярными природными и культурными достопримечательностями республики. Приложение поможет выбрать направление в зависимости от физического состояния и возраста туриста, а также объединит информацию о местах размещения и точках общественного питания, детских и спортивных зонах, услугах и сервисе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и курортов КЧР.
Работы планируется завершить до конца текущего года, после чего приложение будет доступно на площадках AppStore и PlayMarket.
Турпоток в Карачаево-Черкесию стабильно растет. По итогам 2021 года республику посетили более 1,7 миллиона туристов. Наибольшей популярностью пользуются горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай», а также Тебердинский национальный парк и туристический комплекс «Медовые водопады».