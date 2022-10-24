В Карачаево-Черкесии появится электронный путеводитель по турмаршрутам

В Карачаево-Черкесии работают над созданием электронного путеводителя, включающего 70 туристических маршрутов. Он может появиться до конца этого года.

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Цифровой путеводитель объединит 70 туристических маршрутов с самыми популярными природными и культурными достопримечательностями республики. Приложение поможет выбрать направление в зависимости от физического состояния и возраста туриста, а также объединит информацию о местах размещения и точках общественного питания, детских и спортивных зонах, услугах и сервисе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и курортов КЧР.

Работы планируется завершить до конца текущего года, после чего приложение будет доступно на площадках AppStore и PlayMarket.