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2 часа назад

«Победа» в декабре вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты

Вечерняя Москва

Авиакомпания «Победа» осталась единственным перевозчиком, который прекратил полеты за пределы России после введения санкций против российской авиаотрасли. При этом в декабре компания намерена возобновить рейсы в Турцию.

«Победа» вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

На прошлой неделе представители авиаперевозчика сообщили в Росавиацию о намерении вернуть регулярные рейсы на турецкие курорты. По информации источника в Минтрансе, «Победа» собирается летать в Анталью семь раз в неделю, начиная с 23 декабря.

Как пишет газета «Коммерсантъ», авиакомпания также рассматривает возможность возобновить рейсы в Стамбул. Однако на данный момент окончательного решения по этому вопросу нет. Также остается неизвестным, из каких городов будут осуществляться перевозки в Турцию.

Новости путешествий,Минтранс РФ,Авиакомпания "Победа",Росавиация,
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