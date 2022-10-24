«Победа» вернет в свое расписание рейсы на турецкие курорты

Авиакомпания «Победа» осталась единственным перевозчиком, который прекратил полеты за пределы России после введения санкций против российской авиаотрасли. При этом в декабре компания намерена возобновить рейсы в Турцию.

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На прошлой неделе представители авиаперевозчика сообщили в Росавиацию о намерении вернуть регулярные рейсы на турецкие курорты. По информации источника в Минтрансе, «Победа» собирается летать в Анталью семь раз в неделю, начиная с 23 декабря.