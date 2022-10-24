Turkish Airlines продолжает серию с невыдачей багажа

Пассажиры рейса TK 3150 Turkish Airlines, который сегодня ночью прилетел из Антальи в Москву, остались без своего багажа. По словам очевидцев, туристы стоят в многочасовой очереди в аэропорту Домодедово, чтобы написать заявление на поиск своих вещей.

Фото: TourDom TourDom

«Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе дел: “Связывайтесь с туроператором, чтобы они решали эти проблемы непосредственно в Турции” – и положил трубку», – рассказала корреспонденту TourDom.ru одна из пассажирок.

Она добавила, что с разницей в полчаса прилетели еще два рейса турецкой авиакомпании. Они тоже не привезли с собой багаж. Все туристы, которых собралось не менее 600 человек, стоят в очереди в аэропорту с трех часов ночи.

Судя по информации на онлайн-табло Домодедово, без багажа прибыли рейсы TK 3146 и TK 3150. Редакция направила запрос в пресс-службу аэропорта и получила такой ответ:

«Домодедово обслуживает все рейсы в штатном режиме. Причину неприбытия необходимо уточнять у перевозчика. В зоне оформления багажа сотрудники воздушной гавани ведут работу с пассажирами: консультируют о порядке отслеживания прибытия и получения багажа в аэропорту, оформляют все необходимые документы для доставки багажа по месту пребывания».

Проблемы у пассажиров Turkish Airlines начались еще пару недель назад. 14 октября туристы трех рейсов тоже остались без багажа. При этом собеседница TourDom.ru рассказывала, что видела, как чемоданы грузили на один из бортов. Тогда путешественникам пришлось простоять в очереди на заполнение заявления более 10 часов.