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2 часа назад

Названы лучшие гиды по малым городам России

Мослента

Лучших гидов по малым городам России назвала «Мосленте» предприниматель Марина Старчикова, запустившая более 20 турпроектов. По ее словам, лучше всего незнакомое место может показать только местный житель.

Названы лучшие гиды по малым городам России
Фото: МослентаМослента

«Когда думаешь над маршрутом, не нужно смотреть интернет. Ищи горожанина, который любит свой город и покажет тебе его», — объяснила свою позицию героиня интервью.

Старчикова отметила, что следует этому правилу при разработке туристических маршрутов для своих проектов.

«Все наши гиды только местные, мы находим и обучаем их сами. Маршрут мы "раскопали" и создали своими руками. Я считаю, что каждый город достоин такого посещения», — рассказала она.

Ранее сервис Ruspass назвал самый популярный среди туристов город России. Им стала Москва. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург, республики Алтай и Татарстан, Владимирская и Ярославская области.

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