Куда поедут российские семьи на школьные каникулы

Осенние каникулы в российских школах пройдут с 29 октября по 6 ноября, они совпадают с тремя выходными по случаю ноябрьских праздников. Чего ждут туроператоры от этой недели?

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В Турции бархатный сезон в тени около 20-25 градусов, а море все еще хранит летнее тепло. После новостей о завершении мобилизации в нескольких регионах спрос на турпоездки повысился. Туроператоры ждут также что спрос вырастет и после объявленной отмене ПЦР-тестов при возвращении в Россию. Вот что они рассказывают о ситуации в целом:

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Основатель и генеральный директор сети турагентств OnlineTur.ru Андрей Бородин:

«Мы ждем начала программ прямых рейсов в азиатские страны. На Мальдивы по-прежнему есть рейсы, поток есть, где-то к декабрю потоки отдыхающих будут переключаться на азиатские направления. На Кубу были уже первые вылеты, но поскольку полетное пространство через Европу закрыто и продолжительность полета на Кубу составляет около 14 часов, это не очень комфортно, для тех, кто не любит длительные перелеты. В России сейчас не сезон, море уже холодное, позагорать, поплавать не получится, горнолыжные курорты еще не открылись, есть спрос на пансионаты Подмосковья, Ленинградской области, как и прежде выехать на день-три, отдохнуть, но это не массовый поток».

Генеральный директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин:

— Наиболее популярны сейчас Мальдивы, по цене достаточно доступны, не как раньше. Также «Аэрофлот» запустил два раза в неделю рейсы на Шри-Ланку, стоимость ниже, чем в Турцию, те же самые по цене Эмираты, для более взыскательных есть Сейшелы, Маврикий, на Маврикий прямых рейсов нет, с пересадками только, но все равно он доступен. И также Турция, побережье России, Сочи очень сейчас востребовано.

— Осенние каникулы предыдущих лет и сейчас — меньше стали выбирать, перестраховываются, общая тревожность — что-то такое наблюдаете?

— Нет, наблюдали это, когда была объявлена мобилизация, сейчас более-менее народ успокоился, все хорошо.

— Что можно сказать про внутрироссийские направления?

— Востребованность российских регионов есть, народ едет. Не всегда это делается через турагентства, туроператоров, но, думаю, операторы, которые занимаются внутренним туризмом, очень довольны.

Генеральный директор турфирмы «Дельфин» (занимается внутренним туризмом) Сергей Ромашкин:

«Я бы отметил, что из года в год поездки именно школьников постепенно снижают темп. Возможно, это связано с бюрократическими сложностями — в последний год было некоторое усиленное регулирование этой сферы, и школам, и региональным администрациям стало детей отправлять одних. Сейчас это поездки с родителями, семейные поездки, иногда родители объединяются в классе, везут своих детей самостоятельно. Лидеры — экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, «Золотое кольцо», Казань, двух-трех-дневные поездки на эти даты относительно недорогие, поскольку нет перелетов. Прирост к прошлому году не очень большой, но где-то 7-8%. Психологическая ситуация сейчас не очень хороша для туризма в целом. Родители находятся в тревожном настроении, возможно, это скажется на школьных поездках. Губернаторы туристических регионов, важнейшие для нас — Краснодарский край, Москва, сделали заявления о том, что введенный средний уровень реагирования не предполагает каких-то новых запретов, ограничений для поездок, пока это никак не повлияло на рынок, но мы видим, что родителя раздумывают. Иногда родители ничего не делают на школьные каникулы, а едут семьей, когда у родителей появляется лишний выходной. Несколько поездок подряд сейчас, наверное, никто не будет делать, ждем, что будет одна поездка, и она будет семейной».