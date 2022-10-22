Superjob назвал лучшие музеи Москвы и Петербурга

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выявил самые популярные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Inc-News.

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Опрос прошли более 1,5 тысячи россиян, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

В тройку самых популярных музеев вошли Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Эрмитаж. Дальше в рейтинге оказались Дарвиновский музей, "Петергоф" и Российский этнографический музей.