Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
3 часа назад

Superjob назвал лучшие музеи Москвы и Петербурга

Мария Каткова

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выявил самые популярные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом со ссылкой на исследование сообщает Inc-News.

Superjob назвал лучшие музеи Москвы и Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опрос прошли более 1,5 тысячи россиян, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Названы города России, в которых комфортно жить зимой

В тройку самых популярных музеев вошли Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Эрмитаж. Дальше в рейтинге оказались Дарвиновский музей, "Петергоф" и Российский этнографический музей.

Ранее сообщалось, что названы самые популярные направления у россиян в ноябре.

Новости путешествий,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители