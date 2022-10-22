Деревня в Испании отказалась от престижного титула

Жители крошечной горной деревни Сиурана единогласно отказались от участия в кампании «Самые красивые деревни Испании». Соответствующее решение удивило организаторов конкурса.
Такой шаг объясняется желанием оградить деревню от назойливых туристов. Ситуацию прокомментировал мэр Корнуделла-де-Монтсант, в ведении которого находится этот населенный пункт. Он подчеркнул, что регион и так испытывает проблемы с овертуризмом, а деревушка не располагает инфраструктурой для приема путешественников.
«Качественный туризм сейчас невозможен, а с толпами зевак мы не можем и не хотим справляться», — подчеркнул он.
Организаторы конкурса отрицали проблему с наплывом туристов, но признали, что с таким явным отказом никогда не сталкивались. В деревне Сиурана насчитывается всего 30 жителей. Она расположена в 136 километрах к югу от Барселоны.