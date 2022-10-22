Деревня в Испании отказалась от престижного титула

Такой шаг объясняется желанием оградить деревню от назойливых туристов. Ситуацию прокомментировал мэр Корнуделла-де-Монтсант, в ведении которого находится этот населенный пункт. Он подчеркнул, что регион и так испытывает проблемы с овертуризмом, а деревушка не располагает инфраструктурой для приема путешественников.