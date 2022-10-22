Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+21° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
3 часа назад

Деревня в Испании отказалась от престижного титула

Слово и Дело

Жители крошечной горной деревни Сиурана единогласно отказались от участия в кампании «Самые красивые деревни Испании». Соответствующее решение удивило организаторов конкурса.

Деревня в Испании отказалась от престижного титула
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Такой шаг объясняется желанием оградить деревню от назойливых туристов. Ситуацию прокомментировал мэр Корнуделла-де-Монтсант, в ведении которого находится этот населенный пункт. Он подчеркнул, что регион и так испытывает проблемы с овертуризмом, а деревушка не располагает инфраструктурой для приема путешественников.

«Качественный туризм сейчас невозможен, а с толпами зевак мы не можем и не хотим справляться», — подчеркнул он.

Организаторы конкурса отрицали проблему с наплывом туристов, но признали, что с таким явным отказом никогда не сталкивались. В деревне Сиурана насчитывается всего 30 жителей. Она расположена в 136 километрах к югу от Барселоны.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители