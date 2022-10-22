Россиянам объяснили, билеты с каким временем вылета покупать лучше всего

Рейсы с определенным временем вылета обычно задерживают или отменяют чаще всего. В связи с этим россиянам дали советы по приобретению более удачных билетов.

Наилучшим временем для вылета считается позднее утро, с 11:00 до 12:00 часов. В этот период вероятность задержки или отмены рейса менее вероятна. После 15:00 часов пассажиры чаще всего сталкиваются с проблемами, передает FlightRadar24.

Худшее время для вылета — 18:00-19:00 часов. На комфортную поездку также влияет день вылета. Пассажиры, которые бронируют билеты по воскресеньям, а не по пятницам экономят до 20%. Вылет в пятый день недели также способен сберечь часть бюджета. Если говорить о месяце, то самым надежным для путешествий считается март. Труднее же всего летать в июле, так как в этот период фиксируется наибольшее число задержек.