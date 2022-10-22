Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
55 минут назад

Россиянам объяснили, билеты с каким временем вылета покупать лучше всего

Слово и Дело

Рейсы с определенным временем вылета обычно задерживают или отменяют чаще всего. В связи с этим россиянам дали советы по приобретению более удачных билетов.

Россиянам объяснили, билеты с каким временем вылета покупать лучше всего
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Наилучшим временем для вылета считается позднее утро, с 11:00 до 12:00 часов. В этот период вероятность задержки или отмены рейса менее вероятна. После 15:00 часов пассажиры чаще всего сталкиваются с проблемами, передает FlightRadar24.

Худшее время для вылета — 18:00-19:00 часов. На комфортную поездку также влияет день вылета. Пассажиры, которые бронируют билеты по воскресеньям, а не по пятницам экономят до 20%. Вылет в пятый день недели также способен сберечь часть бюджета. Если говорить о месяце, то самым надежным для путешествий считается март. Труднее же всего летать в июле, так как в этот период фиксируется наибольшее число задержек.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители