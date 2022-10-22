Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
54 минуты назад

Власти Майорки начали бороться с «нищебродской» инфраструктурой

Слово и Дело

Алкотуристов и бедных путешественников пытаются выдворить с Балеарских островов. Власти Майорки разработали специальный план, который поможет очистить курорт от невыгодных иностранцев.

Власти Майорки начали бороться с «нищебродской» инфраструктурой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Власти Балеарских островов настолько устали от британских алкотуристов, что готовы снести все дешевые отели и заведения. На их месте планируют построить новые жилые комплексы и гостиницы более высокого класса.

Президент Совета Майорки Каталина Кладера открыто заявила, что на острове хотят видеть «туристов большей ценности и меньшего объема». В связи с этим местные власти ввели квоту — не больше 430 тысяч туристических мест по всему острову.Принято решение также увеличить количество полицейских и инспекторов, которые будут следить за деятельностью арендодателей и поведением туристов.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители