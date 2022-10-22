Власти Майорки начали бороться с «нищебродской» инфраструктурой

Власти Балеарских островов настолько устали от британских алкотуристов, что готовы снести все дешевые отели и заведения. На их месте планируют построить новые жилые комплексы и гостиницы более высокого класса.

Президент Совета Майорки Каталина Кладера открыто заявила, что на острове хотят видеть «туристов большей ценности и меньшего объема». В связи с этим местные власти ввели квоту — не больше 430 тысяч туристических мест по всему острову.Принято решение также увеличить количество полицейских и инспекторов, которые будут следить за деятельностью арендодателей и поведением туристов.