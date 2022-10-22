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2 часа назад

Туристам обещают больше рейсов из России в Индию

TourDom

Туристы уже в ближайшее время могут получить больше вариантов рейсов из аэропортов России в Индию. Власти сейчас обсуждают возможность расширения географии полетов между странами. Об этом журналистам рассказал президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги.

Туристам обещают больше рейсов из России в Индию
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, в приоритете новые полетные программы из северной части России, Сибири и Владивостока. В частности, идут переговоры об организации рейсов из Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Владивостока.

В свою очередь, Индия ждет российские самолеты как минимум в столице и на курортных направлениях.

Отметим, что сейчас в страну летает только «Аэрофлот». Авиасообщение ограничено Москвой и Нью-Дели. С ноября национальный перевозчик также поставил полетную программу и в Гоа. Билеты уже в продаже: кресло на рейсе в индийский штат обойдется туристу в 44 тыс. руб., в оба конца – 75 тыс. руб.

По словам бизнесмена, для России авиаперевозка в Индию – предмет большого интереса. В связи с закрытием воздушного пространства Европы и санкциями, наложенными Западом на авиаотрасль РФ, Азия стала одним из приоритетных направлений для российских авиакомпаний.

«Оба правительства сейчас обсуждают этот момент, потому что это очень важно из-за затрудненного авиасообщения России с другими странами», – пояснил Манприт Сингх Наги.

Он также добавил, что конкретные решения по этому вопросу российские туристы узнают в самое ближайшее время.

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