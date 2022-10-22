Туристские возможности Татарстана прорекламируют в Казани

Госкомитет Татарстана по туризму планирует в очередной раз запустить рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики, выяснило "Реальное время". На это раз решили далеко ходить и организовать ее прямо в столице региона — в Казани.

Фото: Реальное время Реальное время

Продвигать туристские возможности хотят с помощью не менее трех двухэтажных автобусах City Sightseeing Kazan, на которых по городу катают туристов. Их обклеят рекламными материалами снаружи по всему кузову, включая двери, боковые и задние стекла. Общая площадь такого оформления одного автобуса составит как минимум 110 "квадратов".

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Рекламировать возможности, которые есть в Татарстане для туристов, планируют не менее одного месяца. Каждый из трех обклеенных автобусов должен курсировать по Казани ежедневно.

Традиционно рекламные материалы изготовят на основе туристского брендбука Татарстан. Если подрядчик, взявшийся за рекламную кампанию не попадет в его стандарты, Госкомитет республики по туризму оставляет за собой право не принять услуги.

Факт облейки автобусов рекламными материалами подрядчик должен доказать фотоотчетов, предоставив как минимум четыре фотографии с каждой из четырех сторон автобуса. Проведение кампании по продвижению туристских возможностей Татарстана подтверждается отдельно. Способ ото же — не менее четырех фото каждому автобусу, демонстрирующих перевозку пассажиров по Казани. Снимки должны быть сделаны в разное время в течение месяца.

Потратить на рекламу туристских возможностей Татарстана планируют почти 3 миллиона рублей. Такую сумму выделят их республиканского бюджета.

Туристов в Татарстан привлекают в поездках

Продвижением туристских возможностей Татарстана занимаются регулярно. Однако рекламная кампания в этом направлении на территории Казани — что-то новое. Ранее Госкомитет республики по туризму заказывал услуги в двух столицах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Так, например, в октябре ведомство объявило тендер на размещение рекламных постеров о туристских возможностей Татарстана в не менее чем четырех двухэтажных поездах, прибывающих из Москвы в Казань. На это предусмотрели меньше, чем на планируемую кампанию в столице республике — 2,159 миллиона рублей. Как минимум 384 постера должны разместить во всех вагонах поездов на дверях купе.

Контракт в итоге заключили на 2,08 миллиона рублей. Он достался индивидуальному предпринимателю из Сургута Владимиру Пойда, выяснило "Реальное время".

В августе этого года Госкомитет Татарстана по туризму разместил тендер на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге. Проводить ее решили с помощью постеров на откидных столиках задних спинок кресел в туристических вагонах не менее 12 скоростных поездов "Сапсан", курсирующих между двумя столичными городами. Услуги оценили в 8,5 миллиона рублей.

Контракт в итоге достался ООО "Бюро юридического обслуживания", зарегистрированному в Москве. Подрядчиком Госкомитета Татарстана по туризму компания, специализирующаяся, согласно данным система "СПАРК Интерфакс" на деятельностью в области права, становится не в первый раз.

Всего с начала 2022 года Госкомитет Татарстана по туризму выделил на рекламную кампанию по продвижению туристских возможностей республики более 30 миллионов рублей. Всего с января ведомство объявило пять тендеров за эти услуги.

Помимо перечисленных выше, два тендера Госкомитет Татарстана по туризму объявил в феврале 2022 года. Один из них — на продвижение туристских возможностей республики в Москве и Санкт-Петербурге — оценивался в 11,1 миллиона рублей. Это самый дорог из объявленных в этом году тендеров. Его также выиграло ООО "Бюро юридического обслуживания".