Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Секрет Фирмы

Год, который, как водится, оказался непростым, неумолимо движется к финалу, а значит настало время подумать о будущем и начать планировать даты отпусков. Эксперты проанализировали трудовой календарь на 2023 год.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Они рассказали, когда в деньгах на отдыхе можно не потерять, а в какое время почилить с выгодой точно не получится.

Самыми невыгодными для отдыха будут, как обычно, январь и февраль — из-за того, что рабочих дней там по минимуму. В январе их будет 17 из-за новогодних каникул, а в феврале — 18, просто потому что месяц короткий. В результате в деньгах отдыхающий потеряет. Да и зачем брать отпуск зимой, когда возможностей махнуть на юга стало существенно меньше? Лучше, наверное, подкопить и дни отпуска, и деньжат, чтобы потратить их в высокий сезон.

Итак, теперь о выгодных для отпускников периодах. В марте и октябре рабочих дней будет по 22, а в августе вообще 23. Его точно стоит рассмотреть как наиболее симпатичный в материальном плане. К тому же, возможностей для отдыха в конце лета наверняка будет больше, куда бы и с каким бюджетом вы ни двинули.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители