Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Год, который, как водится, оказался непростым, неумолимо движется к финалу, а значит настало время подумать о будущем и начать планировать даты отпусков. Эксперты проанализировали трудовой календарь на 2023 год.

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Они рассказали, когда в деньгах на отдыхе можно не потерять, а в какое время почилить с выгодой точно не получится.

Самыми невыгодными для отдыха будут, как обычно, январь и февраль — из-за того, что рабочих дней там по минимуму. В январе их будет 17 из-за новогодних каникул, а в феврале — 18, просто потому что месяц короткий. В результате в деньгах отдыхающий потеряет. Да и зачем брать отпуск зимой, когда возможностей махнуть на юга стало существенно меньше? Лучше, наверное, подкопить и дни отпуска, и деньжат, чтобы потратить их в высокий сезон.