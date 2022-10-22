В Таиланде утвердили новые правила оформления мультивиз

Согласно действующим правилам въезда, гражданам РФ можно отдыхать в Таиланде 45 дней без оформления визы. Если же есть необходимость или желание остаться в «стране улыбок» более полутора месяцев, лучше всего оформить мультивизу — она действует в течение 6 месяцев. Раньше процесс был простым, теперь же, с вводом властями Таиланда новых правил, к нему добавилась еще одна процедура. Соискателю необходимо предоставить реальные доказательства своей финансовой состоятельности.

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Напомним, ранее было достаточно приложить к комплекту документов обычную справку из своего банка о наличии средств. Теперь нужна заверенная банковским работником копия выписки со счета. Причем, не за месяц, а за последние полгода. На что еще тайские чиновники обращают внимание? Минимальная сумма на конец каждого месяца должна быть не менее 7 000 долларов. В эквиваленте, разумеется.

Еще понадобится подробный план ваших действий и перемещений в Таиланде, хотя как его собираются проверять, непонятно. С работы необходимо взять официальную справку с адресом предприятия, вашей должностью и стажем.

Ужесточение требований вполне вписывается в объявленную тайскими властями концепцию: сосредоточить внимание на состоятельных туристах, а не на тех, кто практически ничего не тратит на отдыхе и не приносит местному туризму совсем никакой пользы.