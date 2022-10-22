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1 час назад

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по 100 городам России до Владивостока и обратно, он проедет через города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Проект «Поезд Деда Мороза», который запустили РЖД при поддержке правительства Вологодской области, реализуется второй год, маршрут вырос почти втрое: более 100 городов и свыше 33 тыс. километров, говорится в сообщении на сайте правительства Вологодской области.

Волшебный поезд отправился из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

В этом году состав Деда Мороза увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция волшебника, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов.

Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия, с участием зимнего волшебника. Уже 29 октября Дед Мороз прибудет на станцию Тайшет Иркутской области.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. В вотчину Деда Мороза приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником.

Новости путешествий,РЖД,
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