Сказочный поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в большое путешествие по 100 городам России до Владивостока и обратно, он проедет через города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Проект «Поезд Деда Мороза», который запустили РЖД при поддержке правительства Вологодской области, реализуется второй год, маршрут вырос почти втрое: более 100 городов и свыше 33 тыс. километров, говорится в сообщении на сайте правительства Вологодской области.

Волшебный поезд отправился из Великого Устюга днем в субботу и вернется обратно 15 января 2023 года. География поездки – от Великого Устюга до Владивостока и обратно. Поезд встретят города БАМа, обратный путь будет пролегать через Транссиб, Европейскую часть России, Санкт-Петербург и Москву.

В этом году состав Деда Мороза увеличен до 19 вагонов. Здесь есть вагон-резиденция волшебника, в котором расположилась сказочно оформленная передвижная приемная, вагон-ресторан, вагон с сувенирной лавкой, а также вагоны для проведения игр и квестов.

Везде, где поезд будет делать остановки, запланированы торжественная встреча и праздничные мероприятия, с участием зимнего волшебника. Уже 29 октября Дед Мороз прибудет на станцию Тайшет Иркутской области.