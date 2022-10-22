Россияне утратили интерес к отдыху за границей

Об этом говорят данные исследования портала tutu.ru. Согласно данным о бронировании билетов, 76% из них приходится на внутренние перелеты и только 23%.

Есть мнение, что это может быть связано с частичной мобилизацией. Когда люди стремились покинуть страну до того, как получат повестку, цены на туры и билеты резко пошли вверх. Но сейчас они упали и находятся на своем обычном для сезона уровне, однако россияне не стремятся бронировать билеты за границу.