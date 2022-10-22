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3 часа назад

Россияне утратили интерес к отдыху за границей

runews24.ru

Об этом говорят данные исследования портала tutu.ru. Согласно данным о бронировании билетов, 76% из них приходится на внутренние перелеты и только 23%.

Россияне утратили интерес к отдыху за границей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как утверждают эксперты портала по бронированию билетов, особой популярностью у туристов в этом ноябре пользуются Сочи, Калининград, Петербург, Казань и Минводы.

Есть мнение, что это может быть связано с частичной мобилизацией. Когда люди стремились покинуть страну до того, как получат повестку, цены на туры и билеты резко пошли вверх. Но сейчас они упали и находятся на своем обычном для сезона уровне, однако россияне не стремятся бронировать билеты за границу.

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