В Карачаево-Черкесии создадут электронный путеводитель

В Карачаево-Черкесии впервые представят популярные туристические маршруты и локации республики в многофункциональном электронном путеводителе. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специальный путеводитель будет создан в мобильном приложении, где цифровое сопровождение присвоят сразу 70 туристических маршрутам. Каждый из них получит характеристики, которые помогут в подборе маршрута с учетом физического состояния и возраста туриста.

Также в путеводитель войдет информация об отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах — туристические услуги можно будет не только выбрать, но и забронировать.