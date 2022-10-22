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3 часа назад

В Карачаево-Черкесии создадут электронный путеводитель

Lenta.ru

В Карачаево-Черкесии впервые представят популярные туристические маршруты и локации республики в многофункциональном электронном путеводителе. Об этом пишет «Интерфакс».

В Карачаево-Черкесии создадут электронный путеводитель
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специальный путеводитель будет создан в мобильном приложении, где цифровое сопровождение присвоят сразу 70 туристических маршрутам. Каждый из них получит характеристики, которые помогут в подборе маршрута с учетом физического состояния и возраста туриста.

Также в путеводитель войдет информация об отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах — туристические услуги можно будет не только выбрать, но и забронировать.

«На данный момент турист должен пользоваться множеством сторонних информационных сайтов, блогов и статей, чтобы понять уровень туристических возможностей региона, а создание цифрового путеводителя позволит получить единовременный доступ к многофункциональной и доверенной цифровой среде, умещающейся в его телефон», — считает глава Минтуризма и курортов республики Расул Текеев.

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