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1 час назад

Пассажиры самолета поплатились травмами головы за отказ пристегнуться

Lenta.ru

Непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили массовые травмы, ударившись о потолок во время турбулентности, трое человек было госпитализировано. Об этом пишет Daily Mail.

Пассажиры поплатились травмами головы за отказ пристегнуться
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел на борту, который следовал из Мадрида в Буэнос-Айрес. Через семь часов после взлета самолет попал в зону сильной турбулентности — включилось табло «пристегнуть ремни», а члены экипажа предупредили пассажиров об опасной зоне.

Отмечается, что большая часть пассажиров спала. Тем не менее отказавшиеся следовать инструкциям бортпроводников или не успевшие это сделать поплатились за свое решение — когда самолет резко рухнул на несколько метров вниз, часть пассажиров подлетела наверх, ударившись головами о потолок. Отделения ручной клади открылись — с полок посыпались чемоданы и сумки.

По меньшей мере 12 человек получили ранения, трое из них позже были госпитализированы с тяжелыми травмами. Еще один пассажир остался со сломанным носом.

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