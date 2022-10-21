Пассажиры поплатились травмами головы за отказ пристегнуться

Непристегнутые пассажиры рейса авиакомпании Aerolineas Argentinas получили массовые травмы, ударившись о потолок во время турбулентности, трое человек было госпитализировано. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел на борту, который следовал из Мадрида в Буэнос-Айрес. Через семь часов после взлета самолет попал в зону сильной турбулентности — включилось табло «пристегнуть ремни», а члены экипажа предупредили пассажиров об опасной зоне.

Отмечается, что большая часть пассажиров спала. Тем не менее отказавшиеся следовать инструкциям бортпроводников или не успевшие это сделать поплатились за свое решение — когда самолет резко рухнул на несколько метров вниз, часть пассажиров подлетела наверх, ударившись головами о потолок. Отделения ручной клади открылись — с полок посыпались чемоданы и сумки.