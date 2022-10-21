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2 часа назад

Прогноз: поездки по России у туристов станут короче и дешевле

TourDom

Редакция продолжает серию публикаций, в которых представители туркомпаний высказывают свои мысли о тенденциях в туристической отрасли и о будущем развитии турбизнеса. Сегодня своим мнением с TourDom.ru поделился гендиректор системы бронирования Bronevik.com Дмитрий Алиферка.

Прогноз: поездки по России у туристов станут короче и дешевле
Фото: TourDomTourDom

По его мнению, из-за обилия новостей делать уверенные прогнозы сегодня – дело как минимум неблагодарное. Однако крупными мазками можно выделить несколько трендов.

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Турпоток продолжит перераспределяться на поездки по России. В сентябре количество бронирований отелей в системе Bronevik.com выросло вдвое, а спрос на ноябрьские праздники увеличился более чем в 3 раза. «В этом году туристы отправились по направлениям, которые раньше считались нишевыми и даже экстремальными, – в Дагестан, на Алтай и Камчатку», – пишет Дмитрий.

Большую роль в развитии внутреннего туризма играет доступность поездок для людей, которые хотят отдохнуть в России недорого. Здесь будут актуальны меры поддержки государства и действия самих участников рынка. Возможно, с отменой программы туристического кешбэка отели, чтобы повысить заполняемость, начнут снижать цены на проживание.

Из тезиса про бюджетный отдых вытекает следующий тренд – рост малого номерного фонда в регионах. По данным Bronevik.com, доля бронирований хостелов в этом году выросла до 2,5 с 0,7% в прошлом. Гостиничный сегмент начинают «забирать» более дешевые варианты – гостевые дома и мини-отели. Набирает популярность размещение в апартаментах.

«Наконец, на наш взгляд, будет расти доля спонтанных поездок на короткий срок – на выходные или в период праздничных дней. Это связано с общей непредсказуемостью обстановки и коротким горизонтом планирования во всех сферах жизни. Поэтому на рынке могут появиться меры, стимулирующие бронирования на большую глубину, как это было с кешбэком, а также ситуативные акции от авиакомпаний и отельеров», – предполагает топ-менеджер.

Если говорить о выездном туризме, за последние несколько лет он продемонстрировал умение подстраиваться под любые обстоятельства. По мнению Дмитрия Алиферки, в ближайшие месяцы возрастет турпоток в Юго-Восточную Азию (Шри-Ланка, Таиланд, Индия, Индонезия) и в другие страны, которые ранее не пользовались большим спросом (Иран, Венесуэла, Танзания).

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