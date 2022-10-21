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1 час назад

Стюардесса опровергла хитрый лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете

Lenta.ru

Бывшая бортпроводница опровергла хитрый лайфхак пассажиров получить лишние сиденья на борту воздушного судна. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Стюардесса опровергла лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кэт Камалани (Kat Kamalani), проработавшая стюардессой шесть лет, сообщила, что некоторые туристы по незнанию приобретают три места в самолете на одном ряду, чтобы обеспечить себе более комфортный полет. По их словам, это выходит дешевле, чем купить билет в бизнес-класс.

Между тем Камалани предостерегла пассажиров от покупки дополнительных мест в самолете. Она отметила, что этот метод не всегда работает. Если рейс переполнен, а на борту остаются свободные кресла, то представители авиакомпании обязательно предложат их другим пассажирам. «Так что я, вероятно, не стала бы покупать дополнительные места», — добавила она.

Вирусный ролик бывшей бортпроводницы, набравший свыше 660 тысяч просмотров, вызвал споры в сети. Так, некоторые пользователи платформы заявили, что авиакомпания не имеет право сажать на оплаченные пассажирами места других людей. «Это несправедливо», — подметил один из них.

Другие же комментаторы поддержали подобную практику авиаперевозчиков. «Честно говоря, это правильное решение, — подчеркнул пользователь. — Не надо покупать больше мест, чем положено».

Ранее в октябре российская стюардесса раскрыла значение нескольких слов из сленга членов экипажа. Так, детей, которые летают без сопровождения родителей, называют «умками», а под «березкой» принято подразумевать торговлю сопутствующими товарами на борту.

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