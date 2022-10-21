Стюардесса опровергла лайфхак туристов получить лишние сиденья в самолете

Бывшая бортпроводница опровергла хитрый лайфхак пассажиров получить лишние сиденья на борту воздушного судна. Об этом она рассказала на видео в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кэт Камалани (Kat Kamalani), проработавшая стюардессой шесть лет, сообщила, что некоторые туристы по незнанию приобретают три места в самолете на одном ряду, чтобы обеспечить себе более комфортный полет. По их словам, это выходит дешевле, чем купить билет в бизнес-класс.

Между тем Камалани предостерегла пассажиров от покупки дополнительных мест в самолете. Она отметила, что этот метод не всегда работает. Если рейс переполнен, а на борту остаются свободные кресла, то представители авиакомпании обязательно предложат их другим пассажирам. «Так что я, вероятно, не стала бы покупать дополнительные места», — добавила она.

Вирусный ролик бывшей бортпроводницы, набравший свыше 660 тысяч просмотров, вызвал споры в сети. Так, некоторые пользователи платформы заявили, что авиакомпания не имеет право сажать на оплаченные пассажирами места других людей. «Это несправедливо», — подметил один из них.

Другие же комментаторы поддержали подобную практику авиаперевозчиков. «Честно говоря, это правильное решение, — подчеркнул пользователь. — Не надо покупать больше мест, чем положено».