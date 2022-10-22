Власти Таиланда призывают европейцев отключить отопление и ехать к ним

Глава туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн рассказал, что страна готова принять туристов из Европы.
Специально для них разрабатывается программа «Всегда тепло». Она рассчитана на тех путешественников, которые едут в страну на зимовку, чтобы не платить гигантские суммы за отопление у себя дома.
Таиланд включился в борьбу за туристов, поскольку необходимо компенсировать потери от простоя за время пандемии. К тому же Таиланд не надеется на китайских туристов, которые раньше составляли большую часть турпотока.