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3 часа назад

Власти Таиланда призывают европейцев отключить отопление и ехать к ним

runews24.ru

Глава туристического управления Таиланда Ютхасак Супасорн рассказал, что страна готова принять туристов из Европы.

Власти Таиланда призывают европейцев отключить отопление и ехать к ним
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специально для них разрабатывается программа «Всегда тепло». Она рассчитана на тех путешественников, которые едут в страну на зимовку, чтобы не платить гигантские суммы за отопление у себя дома.

Таиланд включился в борьбу за туристов, поскольку необходимо компенсировать потери от простоя за время пандемии. К тому же Таиланд не надеется на китайских туристов, которые раньше составляли большую часть турпотока.

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