"Ширак авиа" с 12 декабря запустит рейсы из Саратова в Ереван

Авиакомпания "Ширак авиа" запустит прямые рейсы из Саратова в Ереван с 12 декабря, они будут выполняться два раза в неделю, сообщается в пятницу на сайте саратовского аэропорта Гагарин.

Фото: ТАСС ТАСС

"Авиакомпания "Ширак авиа" с 12 декабря открывает прямые рейсы из международного аэропорта Гагарин (управляется УК "Аэропорты регионов") в столицу Республики Армения г. Ереван (аэропорт Звартноц). Полеты запланированы два раза в неделю на самолетах Boeing 737-500 вместимостью 131 кресло", - говорится в сообщении.

Рейсы из Саратова в Ереван будут выполняться по понедельникам и пятницам, продажа билетов уже открыта.

Авиакомпания "Ширак Авиа" базируется в международном аэропорту Звартноц в Ереване, была зарегистрирована в 2019 году.