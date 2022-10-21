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2 часа назад

"Ширак авиа" с 12 декабря запустит рейсы из Саратова в Ереван

ТАССиещё 1

Авиакомпания "Ширак авиа" запустит прямые рейсы из Саратова в Ереван с 12 декабря, они будут выполняться два раза в неделю, сообщается в пятницу на сайте саратовского аэропорта Гагарин.

"Ширак авиа" с 12 декабря запустит рейсы из Саратова в Ереван
Фото: ТАССТАСС

"Авиакомпания "Ширак авиа" с 12 декабря открывает прямые рейсы из международного аэропорта Гагарин (управляется УК "Аэропорты регионов") в столицу Республики Армения г. Ереван (аэропорт Звартноц). Полеты запланированы два раза в неделю на самолетах Boeing 737-500 вместимостью 131 кресло", - говорится в сообщении.

Рейсы из Саратова в Ереван будут выполняться по понедельникам и пятницам, продажа билетов уже открыта.

Авиакомпания "Ширак Авиа" базируется в международном аэропорту Звартноц в Ереване, была зарегистрирована в 2019 году.

Аэропортовый комплекс Гагарин возведен в 20 км севернее Саратова в районе села Сабуровка. Аэропорт использует искусственную взлетно-посадочную полосу, пассажирский терминал площадью 23 тыс. кв. м, пропускная способность которого составляет 1 млн пассажиров в год.

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