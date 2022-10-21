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1 час назад

Сгонять на Новый год за рубеж и не разориться. Рассказываем, где отдых стал дешевле

Секрет Фирмы

Отдохнуть на новогодних праздниках — уже почти то же самое, что остаться без денег. Судите сами: по данным туроператоров, на новогодний отдых в Турции в среднем придётся спустить 187 000 рублей. Это более чем в полтора раза дороже, чем в 2021 году. Но и в России цены норовят сожрать весь бюджет — средний чек подскочил до 54 000 рублей. И всё же на некоторых курортах в последнее время стало дешевле.

Куда можно слетать на Новый год и не разориться
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В 2022-м подорожали почти все любимые зарубежные курорты россиян. Средний чек на новогодний отдых увеличился: в Турции — со 111 900 до 187 300 рублей; ОАЭ — со 177 900 до 275 800 рублей; Шри-Ланке — со 180 400 до 259 600 рублей; Египте — со 132 200 до 181 400 рублей. Некоторые зарубежные направления вообще стали неактуальны, отметили «Известия». Среди них — Доминикана и Куба. Регулярных рейсов туда сейчас нет. Зато россиянам открыли Венесуэлу. Правда, про отдых в этой стране никто только ничего не знает, ибо туризм там развит так себе .

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В России же путешествия тоже не подешевели. В среднем новогодний отдых стал дороже на треть, поднявшись в цене до 54 000 рублей. Рост цен на путёвки участники рынка объяснили увеличением стоимости авиаперевозок. За границу летает мало самолётов, при этом спрос велик. Что в таком случае делает бизнес? Конечно же, поднимает цены. Настали тяжёлые времена, а ты хочешь отдыхать? Ну тогда, будь добр, раскошелься. Желательно спусти на нас всё. Мало кого такой расклад устраивает, кроме авиаперевозчиков и турагентств. Поэтому попыток сэкономить оставлять нельзя. К тому же, не везде отдых подорожал.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), доступнее стал Таиланд. Туры в эту страну подешевели в среднем на 10–15%. Ну что, все на Пхукет? Как раз с 1 октября Таиланд снял все ограничения для туристов по коронавирусу. Сейчас путешественникам уже не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации и тесты на COVID-19. Так что есть шанс не только сэкономить, но и вернуться без всяких хворей. Кстати, в августе власти Таиланда увеличили действие безвизового въезда для иностранцев с 30 до 45 дней. Фото: Pxhere , CC0

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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