Туры на Шри-Ланку: все, что нужно знать

Туроператор ANEX Tour сообщил подробности о запуске рейсов в столицу Шри-Ланки Коломбо из четырех городов России авиакомпанией AZUR air – они начнутся уже в ноябре. TourDom.ru поинтересовался мнением агентств о том, как идут продажи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Как сообщили в компании, как и планировалось ранее, первый самолет из Москвы в Коломбо вылетит 2 ноября. Далее Boeing AZUR air продолжит полеты по средам и субботам. Днем позже отправится и дебютный рейс из Санкт-Петербурга, а 7-го и 11-го числа – из Новосибирска и Красноярска. В регионах расписание составлено таким образом, что у туристов есть возможность приобрести туры на 10–11 ночей. Эта продолжительность в большинстве случаев считается оптимальной.

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Чтобы обеспечить туристов размещением, компания заключила контракты с гарантированной квотой с 55 наиболее востребованными отелями в ключевых курортных регионах страны (в основном это 4 и 5*), а всего в ассортименте 174 гостиницы.

«Старт продаж показал, что направление пользуется спросом. На первом рейсе из Москвы осталось всего одно место, в регионах загрузка от 84 до 92%», – сообщил TourDom.ru представитель туроператора. Он также обратил внимание, что для въезда на Шри-Ланку необходим минимум формальностей. При этом визовый отдел ANEX Tour возобновил оформление электронных разрешений на въезд (ETA). Это удобно, так как консульский сбор в таком случае оплачивается в рублях и туристам не нужна карта иностранного банка.

Представители турагентств, опрошенные TourDom.ru, подтверждают, что интерес к Шри-Ланке есть. «Направление пользуется спросом наравне с Индией и Таиландом. Продажи есть. В основном туристы покупают туры с отправлением не позднее 3 недель с даты бронирования. При этом предпочитают отели 4–5* с полупансионом или даже на "все включено”», – рассказала владелец сети турагентств «Гуру Тур» Анна Барсегян.

По словам турагентов, если раньше туристы интересовались, безопасен ли отдых на Шри-Ланке, то сейчас количество таких вопросов свелось к минимуму. «Я сама сейчас нахожусь тут, объясняю, что никакой угрозы нет. Страну рекомендую рассматривать не как пляжное направление, а как комбинированное путешествие. Обязательно нужно посмотреть центр острова, чтобы сложить впечатление», – отметила Анна Барсегян.