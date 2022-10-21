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55 минут назад

Посол: карты «Мир» могут заработать в Индонезии

TourDom

Представители финансовых секторов Индонезии и России обсуждают возможность приема карт «Мир» на территории республики. Об этом журналистам рассказал посол азиатской страны в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

Карты «Мир» могут заработать в Индонезии
Фото: TourDomTourDom

По его словам, подобное решение могло бы поспособствовать и росту турпотока, так как большинство россиян после ухода Visa и MasterCard перешло на отечественный продукт Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Я рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали принимать "Мир". Насколько я знаю, многие люди в России пользуются этими картами, и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране», – пояснил посол.

Впрочем, остается еще вопрос с санкциями Минфина США. Ведомство обещает сложности иностранным банкам, которые начинают работать с «Миром». Однако в Джакарте заверяют, что будут ориентироваться на интересы своей экономики, а не на рекомендации или даже угрозы со стороны Запада.

Отметим, в начале сентября стало известно, что Россия и Индонезия ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения. Джакарта готова принимать рейсы из Москвы, но с условием, что российские авиакомпании откроют свои представительства в республике. Уже известно, что несколько перевозчиков готово выполнить это требование.

Новости путешествий,Visa,НСПК,Казначейство США,
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