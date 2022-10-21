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41 минуту назад

В сумке пассажира взорвался пауэрбанк

Газета.Ru

В спортивной сумке пассажира рейса Алма-Ата — Бишкек в аэропорту Казахстана взорвался внешний аккумулятор. Об этом сообщает портал Nur.Kz.

В сумке пассажира взорвался пауэрбанк
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что при прохождении процедуры досмотра у одного из пассажиров начал воспламеняться пауэрбанк бренда hoco, который в этот момент находился в его сумке. Мужчина успел вовремя скинуть сумку. О пострадавших не сообщается.

В Комитете гражданской авиации Казахстана отметили, что по инструкции запасные батареи, включая блоки питания, должны перевозиться в ручной клади и должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как и почему взрываются смартфоны. Эксперты также рассказали, как распознать опасный гаджет.

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