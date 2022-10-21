Компания "Ямал" запустит прямые рейсы из Салехарда в Казань

Авиакомпания "Ямал" вводит новое направление из Салехарда в Казань. Прямые субсидируемые рейсы запустят с 8 января 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в пятницу.
"Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев - мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Уверен, направление будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые развивали раньше, пока недоступны. Понимаю, насколько важно для северян иметь возможность выехать за пределы региона, долететь до крупных городов страны быстро и без пересадок, особенно для семей с детьми", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.
Рейсы будут выполняться по воскресеньям в первой половине дня, первый полет состоится 8 января. Пассажиров будут перевозить на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 посадочных места экономического класса обслуживания.
Новое направление стало 11-м в маршрутной сети "Ямала" с вылетом из Салехарда и 41-м субсидируемым рейсом авиакомпании.