Компания "Ямал" запустит прямые рейсы из Салехарда в Казань

"Прямые рейсы в Казань запускаем по многочисленным просьбам ямальцев - мне писали об этом и в социальных сетях, спрашивали во время встреч с населением. Уверен, направление будет востребовано, учитывая, что часть авианаправлений, которые развивали раньше, пока недоступны. Понимаю, насколько важно для северян иметь возможность выехать за пределы региона, долететь до крупных городов страны быстро и без пересадок, особенно для семей с детьми", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.