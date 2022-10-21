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1 час назад

Власти Испании сняли ограничения для туристов о предоставлении ПЦР-тестов на COVID-19

Газета.Ru

В Испании власти сняли все ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, для иностранных туристов. Об этом сообщает портал The Local Spain.

Испания сняла ограничения для туристов о предоставлении ПЦР-тестов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ограничения, которые действовали свыше двух лет, с 21 октября больше не требуются, отметили власти. Теперь путешественникам не нужно будет предоставлять ПЦР-тест и сертификат о прохождении вакцинации. Отмечается, что Испания была единственной в Европейском союзе страной, в которой сохранялись ограничения из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменит сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за границы. С 21 октября в постановление о режиме изоляции вводятся соответствующие изменения.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,ЕС,
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