Испания сняла ограничения для туристов о предоставлении ПЦР-тестов

В Испании власти сняли все ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, для иностранных туристов. Об этом сообщает портал The Local Spain.
Ограничения, которые действовали свыше двух лет, с 21 октября больше не требуются, отметили власти. Теперь путешественникам не нужно будет предоставлять ПЦР-тест и сертификат о прохождении вакцинации. Отмечается, что Испания была единственной в Европейском союзе страной, в которой сохранялись ограничения из-за COVID-19.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменит сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых граждан РФ, прибывающих из-за границы. С 21 октября в постановление о режиме изоляции вводятся соответствующие изменения.