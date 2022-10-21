Испания сняла ограничения для туристов о предоставлении ПЦР-тестов

В Испании власти сняли все ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом, для иностранных туристов. Об этом сообщает портал The Local Spain.

Ограничения, которые действовали свыше двух лет, с 21 октября больше не требуются, отметили власти. Теперь путешественникам не нужно будет предоставлять ПЦР-тест и сертификат о прохождении вакцинации. Отмечается, что Испания была единственной в Европейском союзе страной, в которой сохранялись ограничения из-за COVID-19.