Верхотурье включили в список малых туристических городов России

Верхотурье, старейший город в Свердловской области, включили в список малых туристических городов России. Соответствующее соглашение о вступлении в ассоциацию подписал глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов, сообщили в Telegram-канале департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

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"Торжественная церемония подписания соглашения о вступлении в Ассоциацию малых туристских городов с участием вице-президента ассоциации, вице-мэра города Суздали Игоря Кехтера и главы городского округа Верхотурский Алексея Лиханова состоялась", - говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, Верхотурье станет 16-м городом, входящим в состав ассоциации малых туристических городов России. "Верхотурье справедливо называют патриархом уральских городов. Он возник еще в конце XVI века как опорный пункт освоения Зауралья и Сибири и именно тогда приобрел весомый государственный статус и стал именоваться "Воротами Сибири", - говорится в сообщении.