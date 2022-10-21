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1 час назад

Верхотурье включили в список малых туристических городов России

ТАСС

Верхотурье, старейший город в Свердловской области, включили в список малых туристических городов России. Соответствующее соглашение о вступлении в ассоциацию подписал глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов, сообщили в Telegram-канале департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Верхотурье включили в список малых туристических городов России
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

"Торжественная церемония подписания соглашения о вступлении в Ассоциацию малых туристских городов с участием вице-президента ассоциации, вице-мэра города Суздали Игоря Кехтера и главы городского округа Верхотурский Алексея Лиханова состоялась", - говорится в сообщении.

Как добавили в департаменте, Верхотурье станет 16-м городом, входящим в состав ассоциации малых туристических городов России. "Верхотурье справедливо называют патриархом уральских городов. Он возник еще в конце XVI века как опорный пункт освоения Зауралья и Сибири и именно тогда приобрел весомый государственный статус и стал именоваться "Воротами Сибири", - говорится в сообщении.

Верхотурье является старейшим городом Свердловской области, в нем расположены многочисленные памятники архитектуры и церкви. В частности там находится Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря, третий по величине храм в России и одна из главных локаций Екатеринбургского Царского маршрута.

Новости путешествий,Алексей Лиханов,
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