Рио-де-Жанейро станет «зеленой столицей» Латинской Америки

Бразильский штат Рио-де-Жанейро готовится стать «зеленой столицей» Латинской Америки и эталоном углеродного рынка и устойчивого развития.

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Об этом сообщили представители власти и эксперты на открытии сессии Климатического саммита Латинской Америки 2022 (LACS 2022).

«Мы глобально привержены модели устойчивого развития», – заявил губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

По словам губернатора, «доказательством является то, что Рио-де-Жанейро – одна из первых столиц, направивших в Законодательное собрание бюджет на следующий год с гарантированными ассигнованиями на 17 Целей устойчивого развития, установленных ООН». Об этом пишет The Rio Times.

Саммит, прошедший во дворце Копакабана в Рио-де-Жанейро, – идеальная площадка для оценки развивающегося в регионе «чистого нуля» и возможностей экологически чистого роста.