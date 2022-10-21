Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
2 часа назад

Рио-де-Жанейро может стать «зеленой столицей» Латинской Америки

ТВ БРИКС

Бразильский штат Рио-де-Жанейро готовится стать «зеленой столицей» Латинской Америки и эталоном углеродного рынка и устойчивого развития.

Рио-де-Жанейро станет «зеленой столицей» Латинской Америки
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Об этом сообщили представители власти и эксперты на открытии сессии Климатического саммита Латинской Америки 2022 (LACS 2022).

«Мы глобально привержены модели устойчивого развития», – заявил губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро.

По словам губернатора, «доказательством является то, что Рио-де-Жанейро – одна из первых столиц, направивших в Законодательное собрание бюджет на следующий год с гарантированными ассигнованиями на 17 Целей устойчивого развития, установленных ООН». Об этом пишет The Rio Times.

Саммит, прошедший во дворце Копакабана в Рио-де-Жанейро, – идеальная площадка для оценки развивающегося в регионе «чистого нуля» и возможностей экологически чистого роста.

LACS 2022 – очное мероприятие с некоторыми сессиями в гибридном формате для виртуального участия. Саммит включает пленарные заседания, посвященные Латинской Америке и Карибскому бассейну, а также междисциплинарные тематические семинары и круглые столы.

Новости путешествий,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители